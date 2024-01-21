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كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق تشكيل الريدز الرسمي لمباراة بورنموث في الجولة الواحدة والعشرين من الممتاز.

شهد التشكيل الأساسي تواجد لويس دياز، ودراوين نونيز، وديوجو جوتا في خط هجوم فريق ليفربول أمام بورنموث.
 

تشكيل ليفربول لمباراة بورنموث:

في حراسة المرمى: أليسون 
في الدفاع: برادلي – كوناتي – فان دايك – جوميز 
في الوسط: هارفي إيليوت – ماك أليستر – جونز 
في الهجوم: لويس دياز – نونيز – جوتا

موقف ليفربول وبورنموث:


ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، ويشارك الريدز في اللقاء دون صلاح لأول مرة في الدوري هذا الموسم، لمشاركة النجم الدولي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية، بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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