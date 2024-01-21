بيرسي تاو يوقع على أول أهداف جنوب أفريقيا في الأمم الأفريقية.. فيديو

وقع بيرسي تاو، نجم النادي الاهلي، على أول أهداف منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام نظيره ناميبيا.

وتمكن بيرسي تاو، من تصحيح الخطأ الذي اقترفه في المواجهة السابقة، وذلك من خلال تسجيل ركلة جزاء لـ جنوب أفريقيا أمام ناميبيا.

وسجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، هدف مباراة منتخب بلاده الأول في بطولة أمم أفريقيا، بشباك ناميبيا خلال الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

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كنا نجح ثيمبا زواني، في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب الجنوب أفريقي في الدقيقة 25.

ويعد بيرسي تاو، أول لاعب من صفوف الاهلي، يسجل هدفًا في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وثاني لاعب من الدوري المصري بعد مابولولو.

وكان تاو، قد أهدر ركلة جزاء لصالح جنوب أفريقيا في المباراة الأولى أمام مالي، والتي خسرها المنتخب بهدفين دون رد.