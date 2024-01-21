ليفربول يفوز على بورنموث برباعية بالدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز ليفربول على نظيره بورنموث بنتيجة 4-0، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب فيتاليتي.

سجل هدف ليفربول الأول، داروين نونيز في الدقيقة 49 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثاني، ديوجو جوتا في الدقيقة 70 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثالث، ديوجو جوتا في الدقيقة 79 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الرابع، داروين نونيز في الدقيقة 93 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة، عزز ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما احتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.

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