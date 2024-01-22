لا يليق بتاريخك أن تترك الفريق وترحل.. تعليق ناري من ميدو على عودة صلاح لإنجلترا

الشارقة - اميمة ياسر - علق نجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، على مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب وسفره لإنجلترا لاستكمال علاجه.

وقال ميدو على حسابه بتطبيق إكس: اتمنى ان يراجع #محمد_صلاح نفسه ولا يترك الفريق في وسط المشوار..انت #كابتن_المنتخب لا يليق أبدا بتاريخك ان تترك الفريق وترحل..#كلوب يفكر في مصلحته فقط عندي أمل كبير انك ترفض طلب #ليفربول وتتمسك بالبقاء مع المنتخب حتى آخر يوم له في البطولة".

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن كابتن المنتخب محمد صلاح يحضر مباراة كاب فيردي من المدرجات، ويسافر لإنجلترا بعدها لاستكمال علاجه.

وقال اتحاد الكرة في بيان، "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة و بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى نادى ليڤرپول تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي يوم الإثنين لاستكمال علاجه ، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".

وفي وقت سابق، أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عودة لاعبه المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق، بعد إصابته مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال يورجن كلوب، في المؤتمر الصحفي بعد لقاء بورنموث، إن محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لاستكمال علاجه والتأهيل الفترة المقبلة.

وأوضح كلوب، أن صلاح سيعود إلى منتخب مصر في حال تأهل الفراعنة إلى نصف نهائي البطولة، حيث سيكون حينها تعافى من إصابته.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في لقاء غانا بالجولة الثانية ضمن دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، وأعلن الجهاز الطبي للفراعنة غياب اللاعب مباراتين.