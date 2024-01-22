مانشستر يونايتد يحاول التخلص من أنتوني ببيعه إلى لدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تبحث إدارة نادي مانشستر يونايتد التخلص من اللاعب البرازيلي أنتوني، من خلال عرضه على أندية الدوري السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح موقع "CaughtOffside"، أن مانشستر يونايتد يحاول نقل لاعبه أنتوني إلى دوري روشن خلال الشهر الجاري.

ويسعى مانشستر يونايتد للحصول على 50 مليون جنيه إسترليني من بيع أنتوني، بعد غياب التأثير الحقيقي للاعب منذ قدومه من أياكس في 2022.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع أنتوني، بعد صراع مع أكثر من فريق، مقابل 95 مليون يوروولعب أنتوني مع مانشستر يونايتد 66 مباراة، وتمكن من تسجيل 8 أهداف، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.

ويعد الدوري السعودي، إحدى الوجهات البارزة في الفترة الأخيرة والمفضلة للكثير من النجوم، بفضل التنافسية الكبيرة بين الأندية، خاصة مع وجود كريستيانو رونالدو ونيمار وبنزيما وكانتي وفابينيو وساديو ماني.