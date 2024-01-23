المندوه وحسانين يتابعان مران الزمالك بملعب الشهامه

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق على متابعة المران الختامي الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب الشهامة بأبوظبي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

وتواجد الثنائي في ملعب المران لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الفريق القطري، ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره أم صلال مساء غداً الأربعاء على ستاد آل نهيان في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة الوحدة الودية.

ويسعى لاستغلال المباريات الودية لتجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في ظل مشاركة الزمالك في أكثر من بطولة محلياً وأفريقياً.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.