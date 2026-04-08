تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 08-04-2026

أنهى سعر الزوج الاندفاع التصحيحي الصاعد الأخير بتقديمه لإغلاق سلبي دون الحاجز المتمثل بمستوى 1.9525 ليتأثر بسلبية المؤشرات الرئيسية بتشكيله لموجات سلبية جديدة ليستقر من خلالها قرب 1.8985.

نتوقع بتشكيل مستوى 1.9090 للحاجز الإضافي وباستمرار توفير المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, مواصلة تقديم السعر لتداولات سلبية ليحاول التسلل قريبا نحو 1.8840 ومن ثم ليكرر الضغط على الدعم المتمركز قرب 1.8670.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.8840 و 1.9050

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض