تكنولوجيا: نجاح MacBook Neo يربك أبل ويؤدي إلى نقص معالجات A18 Pro المتاحة

حقق MacBook Neo مبيعات أعلى من المتوقع، ما وضع أبل أمام تحدٍ جديد يتعلق بتوفر معالجات A18 Pro المستخدمة في الجهاز.

ووفق تقرير من تايوان، خططت الشركة في البداية لإنتاج ما بين 5 و6 ملايين وحدة فقط، اعتمادًا على مخزون معالجات A18 Pro التي لم تستوفِ معايير استخدامها في iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

وتشير المعلومات إلى أن هذه المعالجات تُعد شبه “مجانية” بالنسبة لأبل، لأنها وحدات تحتوي على نواة رسومية معطلة ولم تكن مناسبة للهواتف، لذلك قررت الشركة إعادة توظيفها داخل MacBook Neo بدل التخلص منها. ومع ارتفاع الطلب بشكل كبير، باتت أبل مهددة بنفاد المخزون قبل تلبية الطلب في السوق.

وتدرس الشركة حاليًا عدة خيارات، من بينها طلب إنتاج إضافي من معالجات A18 Pro عبر TSMC بدقة 3 نانومتر، لكن هذا الحل قد يقلل هامش الأرباح.

في المقابل، قد تخسر أبل فرصة كبيرة إذا قررت عدم زيادة الإنتاج، خاصة أن سعر MacBook Neo البالغ 599 دولارًا يجعله منافسًا قويًا في فئة الحواسب الاقتصادية، مع صعوبة مجاراة الشركات المصنعة لأجهزة ويندوز له في الوقت الحالي.

كما يشير التقرير إلى أن الخطة الأصلية كانت إيقاف إنتاج MacBook Neo بعد الوصول إلى 5 أو 6 ملايين وحدة، ثم الانتقال إلى إصدار العام المقبل باستخدام معالجات A19 Pro ذات العيوب الجزئية.

ويعني ذلك أن أبل قد تستمر في استراتيجية إعادة استخدام المعالجات غير الكاملة في إصدارات MacBook Neo المستقبلية.

