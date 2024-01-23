تقسيمه قويه فى ختام مران الزمالك بملعب الشهامه

ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء أم صلال القطري

الثلاثاء 23/يناير/2024 - 04:10 م 1/23/2024 4:10:56 PM

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك تقسيمة فنية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب الشهامة بأبوظبي استعداداً للقاء أم صلال القطري في دورة الوحدة الودية.

قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

في حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

في الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.