الامارات | "الأخضر" يسعى لتأكيد صدارة المجموعة السادسة على حساب تايلاند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى المنتخب السعودي إلى تأكيد زعامته للمجموعة السادسة بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وذلك حينما يلتقي ومنتخب تايلاند في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة غدا الخميس.

ويحتل المنتخب السعودي، بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، المركز الأول في المجموعة برصيد ست نقاط، وتأكد تأهله لدور الـ16، لكنه يسعى إلى ضمان صدارة المجموعة، حينما يلتقي منتخب تايلاند صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط.

وتكمن أهمية المواجهة بالنسبة للمنتخب السعودي في الحصول على النقاط الثلاث وإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وذلك بعد الفوز على عمان 2 /1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على قيرغيزستان 2 / صفر في الجولة الثانية.

وجاءت بداية المنتخب السعودي في البطولة مثيرة، حيث كان متأخرا بهدف أمام عمان، قبل أن يقلب النتيجة في الدقائق الأخيرة ويحقق فوزا ثمينا في الجولة الأولى، ثم فاز 2 / صفر على قيرغيزستان، الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد اثنين من لاعبيه، ليضمن التأهل للدور المقبل.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب تايلاند إلى إحداث مفاجأة من خلال تحقيق الفوز وخطف صدارة المجموعة، وهو الأمر الذي سيسعى له الفريق الذي يذكر التاريخ أن أفضل إنجاز حققه كان المركز الثالث في نسخة عام 1972 التي استضافها على أرضه.

ونجح منتخب تايلاند في الفوز على قيرغيزستان 2 / صفر في الجولة الأولى، قبل أن يضع نفسه كمرشح قوي على إحدى بطاقتي الصعود المباشر للدور المقبل، بعدما أسقط منتخب عمان في فخ التعادل السلبي في الجولة الثانية.