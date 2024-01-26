بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء الودية يلا شوت في كأس التحدي

ياسر رشاد - القاهرة - منافسة ودية بين Zamalek - Raja Casablanca اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء الودية بث مباشر يلا شوت في كأس التحدي، يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية اليوم الجمعة في بطولة "كأس التحدي" الودية، حيث سيواجه فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة.

تقام البطولة في دبي في الفترة من 26 يناير إلى 28 يناير، وتشارك فيها أيضًا فرق أخرى مثل أهلي جدة ووهان ثري الصيني.

وينص نظام البطولة على أن يلتقي فرق أفريقية في المربع الذهبي، بينما يلتقي فرق آسيا في المربع الآخر، ويتأهل الفريقان الفائزان للنهائي لمواجهة بعضهما البعض.

لعب الزمالك مباراته الأولى في البطولة أمام فريق الوحدة المستضيف، وتلقى هزيمة بنتيجة 1-3. وسيلتقي الفريق الآن في المباراة الثانية والأخيرة في البطولة مع فريق أم صلال القطري في تمام الساعة الثالثة و10 دقائق عصرًا، وهذه المباراة تحدد المركز الثالث في البطولة.

ما هو موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي الودية اليوم؟

في اليوم الجمعة الموافق 26 يناير الحالي، ستجمع المباراة الودية فريق الزمالك بنادي الرجاء المغربي في إطار بطولة كأس التحدي الدولية الودية لعام 2024.

الزمالك ضد الرجاء المغربي - مباراة ودية في كأس التحدي

ستقام المباراة في ستاد آل مكتوم، وهي مقررة للانطلاق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، والثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، يأتي هذا اللقاء ضمن استعدادات الفريقين للموسم القادم وتجهيز اللاعبين للتحديات الرياضية المقبلة.

بالتردد.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في كأس التحدي الودية؟

تتساءل جماهير الزمالك عن القنوات التي ستنقل مباراة الزمالك والرجاء المغربي في بطولة كأس التحدي 2024. وقد أعلنت قناة الزمالك الفضائية عن نقل المباراة مباشرة ومجانًا عبر قنواتها المفتوحة لمختلف جماهير النادي.

يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك والرجاء عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الزمالك والرجاء عبر رابط آخر من خلال الضغط هنا ..

وسيتم بث المباراة بعد استديو تحليلي يشارك فيه نجوم الفريق السابقين لتحليل أحداث المباراة قبلها وبعدها. وفيما يلي تردد قناة Zamalek TV لمشاهدة مباراة الزمالك والرجاء المغربي مباشرة اليوم.

تردد القنوات:

تردد قناة Zamalek Tv تردد قناة دبي الرياضية القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12091

معدل الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27498

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيف يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والرجاء الودية عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والرجاء المغربي في كأس التحدي الودية عبر قناة الزمالك، أو عبر الموقع الرسمي لقنوات دبي الرياضية عبر الإنترنت.

تشكيلة مباراة الزمالك والرجاء الودية في كأس التحدي

أولًا: تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - محمود علاء - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد حسام "بيسو" - محمد أشرف "روقا" - عمر جابر.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - عمار ياسر - ناصر منسي.

ثانيًا: تشكيل الرجاء المغربي

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: بولكسوت - لمقدم - خفيفي - بلعمري

خط الوسط: زريدة - كامارا - لمكعازي

خط الهجوم: زرهوني - النفاتي - بوزوق

قائمة الزمالك المشاركة في كأس التحدي

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من.. حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر

الزمالك ضد الرجاء.. مصالحة الجماهير

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته اليوم الجمعة في بطولة كأس التحدي الودية، حيث يواجه فريق الرجاء المغربي، وذلك بهدف تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.

تأتي هذه المباراة في ظل حاجة فريق الزمالك لإسعاد جماهيره الغاضبة بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعد مشاركة الفريق في بطولة نادي الوحدة الودية، التي شملت مباريات مع فرق مثل الوحدة الإماراتي وأم صلال القطري والاتفاق السعودي، وحل الزمالك في المركز الأخير بعد تعرضه للهزيمة في المباراتين.

فقد تعرض الزمالك للهزيمة في المباراة الأولى أمام الوحدة الإماراتي بنتيجة 1-3، وثمة هزيمة ثانية أمام أم صلال القطري بنتيجة 0-2. والآن يسعى الفريق لاستعادة التوازن وتحقيق الانتصار في مواجهة الرجاء المغربي.