تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام في كأس الاتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ، تشكيل فريقه لمواجهة توتنهام مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويبحث مانشستر سيتى عن تحقيق الفوز وخطف تذكرة التأهل إلى الدور القادم من كأس الاتحاد الإنجليزى، بعدما حقق انتصارًا عريضًا على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة في الدورالثالث.

ويدخل مان سيتي اللقاء على خلفية 6 انتصارات متتالية وسلسلة من 9 مباريات من دون هزيمة، في سلسلة شهدت تتويجه بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه.

وعلى صعيد الدوري الانجليزي يحتل مانشستر سيتى المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر لكن لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل السبيرز المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن السيتزينز.



تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، بوب، جوليان ألفاريز.