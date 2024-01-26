كلوب: ما يحدث معي في ليفربول واجهته مع دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على أن ما يحدث في ليفربول تكرر معه في ناديه السابق بوروسيا دورتموند.



وكان يورجن كلوب قد أتخذ قرارًا بالرحيل عن ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري.

تصريحات يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة "ذا صن"، حيث قال: “لدي ما أقوله في هذا الأمر، فالموضوع متروك لنا بنسبة 100 %، حيث واجهت نفس الموقف في بوروسيا دورتموند".

وأضاف: "بالتأكيد أنا ملتزم بالموسم، فلدينا 30 مباراة مقبلة وهو ما يعد موسمًا كاملاً تقريبًا".

وأردف: "كل ذلك يتعلق بنا، الطريقة التي نشأنا بها معًا في الأعوام الماضية كانت استثنائية وكنت أقول دائمًا إنه لا ينبغي أن يحدث شيء بسببي".

وأوضح: "عند اتخاذي القرار كان الأمر مريحًا كما لو كان هناك خط النهاية، في حالة إن كان بإمكاني الاستمرار هنا في هذا الدور، فسوف أكون في قمة السعادة، لكنني لا أستطيع ذلك".

وأضاف: "سنشعر بالانزعاج فقط إذا سمحنا بحدوث ذلك كنادٍ، وأنا متأكد من أن الفريق والجمهور سيكونان على ما يرام".

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب تولي تدريب ليفربول الإنجليزي في مطلع 2017، حيث حقق عدد من البطولات منها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.