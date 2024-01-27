موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الخسارة من فياريال في الدوري الإسباني

تعرف على موعد مباراة برشلونة القادمة في مسابقة الدوري الإسباني بعد الهزيمة من نظيره فياريال اليوم السبت في الجولة الـ22.

وخسر فريق برشلونة من نظيره فياريال بنتيجة 5/3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من، إيلكاي غوندوغان في الدقيقة 60، وبيدري في الدقيقة 68، وإريك بايلي في الدقيقو 71 بالخطأ في مرماه.

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فيما أحرز خماسية فياريال كل من، جيرارد مورينو في الدقيقة41، وإلياس أخوماش 54، وغونزالو غيديز 84، وألكسندر سورلوث 90+9، وخوسيه لويس نوغاليس 12+90.

ويتصدر فريق ريال مدريد ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 54، ويليه جيرونا في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، ويحتل برشلونة في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

موعد مباراة برشلونة القادمة

سيلاقي فريق برشلونة في مباراته القادمة نظيره أوساسونا في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

وستنطلق صافرة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.