نونيز يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام نورويتش سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد نورويتش سيتي مساء اليوم الأحد.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد نورويتش سيتي في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، والتي يستضيفها ملعب أنفيلد، في دور الـ 32 من كأس الاتحاد لإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي في المباراة ليضم كل من..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي – إبراهيما كوناتي – كوانساه – جو جوميز.

وسط الملعب: ماكونيل – جرافينبيرش – كيرتس جونز.

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الهجوم: كودي جاكبو – ديوجو جوتا – داروين نونيز.

وحجز ليفربول بطاقة مشاركته في دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما أطاح بنظيره أرسنال بعد الفوز عليه بنتيجة 2-0 في قمة دور الـ 64 من المسابقة والتأهل لدور الـ 32، فيما صعد نوريتش سيتي لنفس الدور بعد التعادل مع بريستول 1-1 والفوز في الإعادة 3-1.

ويسعى الريدز لحسم المباراة من اللقاء الأول، لتجنب تكرار المواجهة على ملعب الخصم