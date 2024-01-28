شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على أهلى جدة بهدف "شيكابالا".. وإصابة الونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وأهلى جدة السعودى، بتقدم الأبيض بهدف دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على استاد آل مكتوم، في نهائي كأس دبي للتحدي.

بدأ الزمالك المباراة بضغط وتماسك دفاعى، وظهر سامسون أكينولا بأداء مميز، وكاد أن يسجل هدفًا بعدما ضغط على دفاع الفريق السعودى.

وفى الدقيقة 31 نجح محمود شيكابالا فى افتتاح أهداف المباراة وتسجيل التقدم لفريقه بعد مراوغة ناجحة لدفاع أهلى جدة، لينتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وفى نهاية الشوط الأول تعرض محمود الونش لكدمة فى الركبة بعدما تدخل لقطع كرة خطيرة، واصطدم به مصطفى الزنارى من الخلف، ليغادر الملعب ليتلقى العلاج.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي.

وجاء تشكيل أهلي جدة على النحو الآتي: حراسة المرمى: عبد الله عبده، الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار، الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي، الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي.