شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يطالب لاعبى الزمالك بالتركيز فى تسديد ركلات الترجيح أمام أهلى جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب معتمد جمال، المدير الفنى لفريق الزمالك، من لاعبى الفريق التركيز على تسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لوصول مباراة أهلى جدة السعودى فى كأس دبى للتحدى لركلات الترجيح لحسم البطل.

ويلتقى الزمالك مع أهلي جدة السعودى فى السادسة من مساء اليوم الأحد باستاد آل مكتوم، فى كأس دبى للتحدى

وجاء طلب المدير الفنى من اللاعبين تحسبًا لانتهاء مباراة الفريق امام الاهلى السعودى بالتعادل، خاصة أن مباراة الفريق السابقة أمام الرجاء المغربي انتهت بالتعادل 2/2 وتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية والتى حسمت المباراة لصالح الزمالك 4/2

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.