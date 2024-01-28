شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو أهلى جدة والجهاز الإدارى يتوجهون لغرف ملابس الزمالك لمصافحة محمد عبد الشافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من لاعبي فريق أهلي جدة والجهاز الإداري على التوجه لغرفة ملابس فريق الزمالك باستاد آل مكتوم لمصافحة محمد عبد الشافي لاعب الأبيض قبل مباراة نهائي كأس دبي للتحدي المقرر لها بعد قليل.

وكان ظهير الزمالك سبق له وخاض تجربة احتراف بنادي أهلي جدة من قبل، والتقط لاعبو الفريق السعودي وأعضاء الجهاز الإداري الصور التذكارية مع محمد عبد الشافي.

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .