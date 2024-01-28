شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يتنازل عن شارة "الكابتن" لعبد الشافى فى نهائى كأس التحدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى محمد عبد الشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شارة قيادة الأبيض في مباراة أهلي جدة السعودي بنهائي كأس دبي للتحدي بين الفريقين، المقامة على ستاد آل مكتوم.

يأتي ارتداء عبد الشافي لشارة القيادة بعدما تنازل محمود عبد الرازق "شيكابالا" عنها للظهير الأيسر خاصة أنه يواجه فريقه السابق.

وقام مسئولو أهلي جدة بتكريم عبد الشافي قبل اللقاء بمنحه قميص النادي، وكان الظهير الأيسر سبق له وخاض تجربة احتراف بنادي أهلي جدة من قبل، وعاد بعدها إلى القلعة البيضاء.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .