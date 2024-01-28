شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يقود هجوم الأهلى السعودى ضد الزمالك فى نهائى كأس التحدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق أهلى جدة السعودى التشكيل الرسمي الذى سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر إقامتها فى السادسة مساء اليوم في نهائي بطولة كأس تحدي دبي. وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالى: وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالى: حراسة المرمى: عبد الله عبده الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي. خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما. خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا". ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي و عمار ياسر وناصر منسي .

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