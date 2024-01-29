شكرا لقرائتكم خبر عن مختار ومصيلحى ومحمد عامر ومجلس الأهلى فى عزاء العامرى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم ورموز الرياضة المصرية على حضور عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة السابق المقام حالياً بمسجد المشير طنطاوي.

وتواجد مجلس الأهلي بجانب مختار مختار ومحمد عامر ومحمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلي السابق وطارق الغنام لاعب كرة السلة السابق بالأهلي.

وتحدث كثيرون عن "بديل" العامري فاروق في مجلس الإدارة وكيف تُجرى الانتخابات وموعدها لإختيار بديله ..وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

الأهلي سيقوم أولاً بتكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي بالقيام بمهام نائب الرئيس ويأتي في مقدمتها، رئاسة المكتب التنفيذي للنادي وهو ما يقوم به مرتجي منذ تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية يوم 7 نوفمبر الماضي حيث تولّى رئاسة أكثر من 3 أو 4 أجتماعات للمكتب التنفيذي.

المهمة الثانية للراحل العامري فاروق فى الأهلي كانت التوقيع على "شيكات" حال عدم تواجد رئيس النادي، حيث أن "الشيكات" تحتاج اثنين من التوقيعات، الأول لأمين الصندوق باعتباره المسئول المالي الأول في النادي، والثاني لرئيس النادي وحال عدم وجود الأخير يقوم نائبه بالتوقيع بدلاً منه وبعدما تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية الأخيرة، تم اسناد مهمة التوقيع الثانية على "الشيكات" للدكتور محمد شوقي عضو المجلس باعتباره أكبر الأعضاء سناً والأقدم في المجلس.

وسيواصل أمين صندوق الأهلي القيام بأعمال نائب رئيس النادي لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية ( موعدها نوفمبر المقبل) على منصب نائب الرئيس.

في الجمعية العمومية العادية المُقبلة سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، ووقتها سيتم الترشّح على هذا المنصب ممن لهم حق الترشّح.

أما في حالة رغبة أحد المتواجدين بمجلس الأهلي الحالي الترشّح على منصب نائب الرئيس، سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس وعلى المنصب _أو المناصب_ التي أصبحت شاغرة في المجلس، فإذا قرر خالد مرتجي على سبيل المثال الترشح لمنصب نائب الرئيس سيتقدم بإستقالته من أمانة لصندوق ووقتها ستُجرى أنتخابات على نائب الرئيس وأمانة الصندوق وربما في العضوية حال رغبة أحد أعضاء المجلس في الترشح على أمانة الصندوق أو نائب رئيس النادي.



اعضاء-مجلس-ادارة-الاهلى-يتلقون-العزاء



الكاتب-فتحى-سند



المذيع-عبد-الناصر-ذيدان



الوزيرة-فايزة-ابو-النجا



الوزير-هانى-ضاحى



حسام-غالى-عضو-مجلس-الادارة



حسام-غالى-يتلقى-العزاء



طاهر-أبو-زيد-وزير-الرياضة-السابق



علاء-عابد-يقدم-واجب-العزاء-(1)



علاء-عابد-يقدم-واجب-العزاء-(2)



فايزة-ابو-النجا-والاستاذ-هانى-عزيز



كابتن-اكرامى



كابتن-اكرامى-يقدم-واجب-العزاء



كابتن-زكريا-ناصف-واحمد-ابو-مسلم



كابتن-طاهر-أبو-زيد



كابتن-محمد-شوقى-ووليد-سليمان



كابتن-مختار-مختار



كريم-هنداوى-لاعب-كرة-اليد-(1)



كريم-هنداوى-لاعب-كرة-اليد-(2)



وزير-الداخلية-الاسبق-(1)



وزير-الداخلية-الاسبق-(2)



وزير-العدل



وزير-العدل-يقدم -مواجب-العزاء