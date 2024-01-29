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علاء عبد العال يستعين بفاركو لدراسة الطلائه قبل مواجهة كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق الجونة بقيادة علاء عبد العال، بالمباريات الماضية لـ طلائع الجيش، وأبرزها مواجهة فاركو في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عبد الحميد بسيوني قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

 

ويستعد نادي الجونة وصيف المجموعة الرابعة، لمواجهة فريق طلائع الجيش متصدر المجموعة الثانية، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تجمع الفريقين في السابعة والنصف مساء غداً الأربعاء، على ستاد جهاز .

 

واكتملت الأضلع الثمانية لفرق الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد إسدال الستار على دور المجموعات.

 

وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.

 

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كالتالي:

 

الأربعاء 31 يناير 2024

 

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة 4:30 مساء

 

الاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة 7:30 مساء

 

الخميس 1 فبراير 2024

 

سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة 4:30 مساء 

 المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة 7:30 مساء

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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