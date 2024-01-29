شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يستعين بفاركو لدراسة الطلائه قبل مواجهة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق الجونة بقيادة علاء عبد العال، بالمباريات الماضية لـ طلائع الجيش، وأبرزها مواجهة فاركو في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء عبد الحميد بسيوني قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

ويستعد نادي الجونة وصيف المجموعة الرابعة، لمواجهة فريق طلائع الجيش متصدر المجموعة الثانية، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تجمع الفريقين في السابعة والنصف مساء غداً الأربعاء، على ستاد جهاز الرياضة

واكتملت الأضلع الثمانية لفرق الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد إسدال الستار على دور المجموعات.

وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كالتالي:

الأربعاء 31 يناير 2024

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة 4:30 مساء

الاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة 7:30 مساء

الخميس 1 فبراير 2024

سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة 4:30 مساء

المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة 7:30 مساء