شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يدخل معسكرا بالإسكندرية استعدادا لبيراميدز فى ربع نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدخل اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكرا مغلقا ببرج العرب، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل.

وكان علي ماهر قد قرر منح لاعبي المصري راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على الجونة بهدفين مقابل هدف.

كان المصري قد خاض مباراته بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة ذاتها، وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق الجونة وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين لهدف ليرتفع رصيد المصري للنقطة السابعة، ليصعد متصدرا مجموعته بصحبة الجونة صاحب النقاط الأربع والذي صعد بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع البنك الأهلي الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

وتقام منافسات ربع نهائي البطولة يومي 31 يناير الجاري، و1 فبراير المقبل على ملاعب الفرق المتصدرة للمجموعات.

وستكون مواجهات ربع نهائي كأس الرابطة على النحو التالي:

- الاتحاد السكندري ضد إنبي، سيراميكا أمام سموحة، المصري البورسعيدي مع بيراميدز، وأخيرا طلائع الجيش ضد الجونة.