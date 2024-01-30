شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة محمد تتوج ببطولة في كارول ويمولر للاسكواش بعد الفوز على فيروز أبو الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية فريدة محمد ببطولة كارول ويمولر لسيدات الاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك في الفترة من 25 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار.

وفازت فريدة محمد في المباراة النهائية بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-4, 7-11, 11-8.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 10 لاعبات، هن: ندين شاهين، كنزي أيمن، هيا علي، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، سنا إبراهيم، مريم متولي، سلمى هاني، هنا رمضان، وفريدة محمد.

من ناحية أخرى، فرض أبطال الاسكواش المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً لرجال الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى للسيدات، سيطرتهم بعد التتويج ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، التى استضافتها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 17 إلى 26 يناير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يجعلها بفئة البطولات البلاتينيوم.