السعودية ضد كوريا الجنوبية.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ينتظر منتخب السعودية بقيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مواجهة قوية أمام نظيره كوريا الجنوبية ضمن منافسات دور ثمن نهائي كأس أمم آسيا.

كان منتخب السعودية قد تأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما صعد منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الخامسة.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافست ثمن النهائي على ستاد المدينة التعليمية.

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وتنطلق صافرة بدلية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية

يذا اللقاء على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وقنوات الكأس و SSC السعودية، بالإضافة إلى شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، والربيع العراقية.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على مباراة السعودية وكوريا الجنوبية إلى المعلق عصام الشوالي.

تشكيل السعودية المتوقع أمام كوريا الجنوبية

حراسة المرمى: أحمد الكسار.

الدفاع: حسان التمبكتي- علي لاجامي- علي البليهي

وسط الملعب: سعود عبد الحميد- فيصل الغامدي- عبد الرحمن غريب- محمد كنو- محمد البريك.

وفي الهجوم: فراس البريكان- سالم الدوسري