أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي غدا بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة المرينجي للمواجهة المرتقبة مساء غدًا الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره خيتافي ضمن مؤجلات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره ختيافي في الساعة العاشرة مساء غدا الخميس على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز ضمن لقاءات الليجا.

وشهدت قائمة النادي الملكي عودة لاعب الوسط الإنجليزي، جود بيلينجهام بعدما كان قد غاب عن المباراة الأخيرة أمام لاس بالماس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة خيتافي كالتالي:

حراسة المرمى: لونين – كيبا – فران

خط الدفاع: كارفخال – ناتشو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – روديجر – ميندي

خط الوسط: بيلينجهام – كروس – مودريتش – كامافينجا – فالفيردي – تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز