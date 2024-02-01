موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على أوساسونا في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني.

واستضاف برشلونة نظيره أوساسونا، مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وحقق برشلونة فوزًا صعبًا على أوساسونا بنتيجة هدف وحيد، ليحصد 3 نقاط ثمينة في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

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ونجح المهاجم البرازيلي فيتور روكي في تسجيل الهدف الأول له في مسيرته مع برشلونة، في مباراة أوساسونا عند الدقيقة 64، من ضربة رأسية مميزة مستغلاً تمرير جواو كانسيلو.

موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن يلعب برشلونة مباراته القادمة ضد نظيره ألافيس، ضمن منافسات بطولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.

وستقام مباراة برشلونة ضد ألافيس، على ملعب مينديزوروتزا، يوم السبت الموافق 3 فبراير، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.