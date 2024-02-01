"ميسي ضد رونالدو".. موعد مباراة إنتر ميامي والنصر السعودي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ميسي نظيره النصر السعودي بقيادة رونالدو، اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس موسم الرياض بالسعودية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميامي والنصر

وتمتلك قناة "ssc" السعودية حقوق بث مباريات كأس موسم الرياض عبر شاشتها، وستنقل المباراة مساء اليوم الخميس.

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي خسر في أول مبارياته أمام الهلال السعودي بنتيجة 4-3، يوم الإثنين الماضي.

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