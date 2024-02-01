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"ميسي ضد رونالدو".. موعد مباراة إنتر ميامي والنصر السعودي والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي نادي إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نظيره النصر السعودي بقيادة رونالدو، اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس موسم الرياض بالسعودية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميامي والنصر

وتمتلك قناة "ssc" حقوق بث مباريات كأس موسم الرياض عبر شاشتها، وستنقل المباراة مساء اليوم الخميس.

الجدير بالذكر أن إنتر ميامي خسر في أول مبارياته أمام الهلال السعودي بنتيجة 4-3، يوم الإثنين الماضي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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