أسامة نبيه: "العشوائية سبب رحيل نجلي.. ويمكن أن يعود للزمالك مثل سيف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، إمكانية عودة نجله يوسف لاعب بيراميدز للأبيض من جديد، مشيرا إلى أن العشوائية سبب رحيله.وقال أسامة نبيه في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "هل يعود يوسف أسامة نبيه إلى الزمالك مثلما حدث مع سيف فاروق جعفر؟ بالتأكيد، كنت أنتظر هذا السؤال".وأضاف: "يوسف وقع على عقود بيضاء للزمالك لكن بسبب العشوائية في النادي لم يتم الاتفاق، أملك نسخا من هذه العقود في منزلي".واختتم: "من كان يتفاوض مع يوسف أسامة نبيه لم تكن له صفة في مجلس الإدارة".وانتقل يوسف أسامة نبيه إلى بيراميدز، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع الزمالك.

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