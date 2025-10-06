تكنولوجيا: مايكروسوفت كانت تخطط لإطلاق لعبة شبيهة بـ Uncharted مع صدور Xbox One

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد سلسلة Uncharted من أبرز علامات منصة PlayStation، إذ حققت شهرة واسعة بفضل مغامرات Nathan Drake في رحلاته بحثًا عن الكنوز حول العالم.

وبحلول عام 2012، تجاوزت مبيعات السلسلة 17 مليون نسخة عالميًا. ومع هذا النجاح الكبير، سعت مايكروسوفت إلى تطوير لعبة خاصة بها مستوحاة من Uncharted لتُطلقها مع جهاز Xbox One.

وفقًا لما كشفه Liam Robertson عبر قناة DidYouKnowGaming على يوتيوب، كان المشروع يحمل الاسم الرمزي Project Ranger، وتولت تطويره استوديوهات Black Tusk، التي أصبحت لاحقًا تُعرف باسم The Coalition.

وكان من المفترض أن تجمع اللعبة بين أسلوب Uncharted وأجواء أفلام Mission: Impossible، حيث يؤدي اللاعب دور شخصية تُدعى Cole، يجسّدها الممثل Liam McIntyre. كما ساهم طلاب من كلية سافانا للفنون والتصميم في ابتكار عناصر بصرية للعبة، عُرض بعضها خلال معرض E3 2013.

ورغم أن المشروع بدا واعدًا في بدايته، إلا أن خلافات في الرؤية الإبداعية نشبت بين فريق التطوير ومايكروسوفت، ما أدى في النهاية إلى إلغاء اللعبة بالكامل. وبعد ذلك، وجّه الاستوديو جهوده نحو العمل على سلسلة Gears of War.

ورغم توقف المشروع، كشفت فيديوهات Liam Robertson عن بعض الصور المفاهيمية واللقطات البصرية التي تُظهر ملامح اللعبة التي لم ترَ النور. ومع ذلك، لا توجد أي خطط لإحياء المشروع، إذ تم التخلي عنه تمامًا.

المصدر