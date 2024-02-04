الامارات | 28 ميدالية لمنتخب التايكواندو في ختام بطولة العرب بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز منتخب التايكواندو في اليوم الختامي لبطولة العرب بالفجيرة 28 ميدالية، بواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات و21 برونزية، وحل خامساً في الترتيب العام للدورة. وشهدت البطولة التي اختتمت أول من أمس، منافسات قوية في مختلف الفئات. وجاءت ذهبيات المنتخب من خلال خميس أحمد وناصر المهيري ومحمد عدنان ووائل عبدالهادي. في المقابل، تصدر الترتيب العام، منتخب الأردن، يليه تونس، ثم السعودية ثالثة. وتنطلق صباح اليوم، عند الساعة العاشرة، بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، ويسعى خلالها المنتخب إلى مواصلة التألق وحصد الميداليات. وقال مدرب منتخب التايكواندو، المصري تامر صلاح، إن النتائج التي حققها اللاعبون مميزة، خصوصاً أنها تزامنت مع أداء فني متطور.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «المكاسب المتحققة تعكس الرؤية الفنية الدقيقة لاتحاد الإمارات للتايكواندو باستكشاف المواهب المواطنة وتطوير مستواها»، مشيراً إلى أن اللاعبين تنتظرهم مشاركة أقوى في البطولة الدولية ذات تصنيف G2، وذلك لتقديم مستويات أفضل.