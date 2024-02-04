الامارات | أكاديمية كوماندو جروب تحلق بالصدارة في ثاني أيام بطولة الإمارات لمحترفي الجو جيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصلت لليوم الثاني توالياً منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، في صالة مبادلة أرينا، وتستمر منافساتها حتى 4 فبراير.

شهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة التي تم تخصيصها لفئتي الشباب والأساتذة الكثير من الندية والحماس والنزالات القوية، ونجحت أكاديمية كوماندو جروب في التحليق بالصدارة، بينما حلت أكاديمية A.F.N.T في المركز الثاني، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

وحضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، يوسف عبدالله البطران، ونائب رئيس دعم الأعمال لدى دائرة دعم الأعمال في أدنوك البحرية، محمد عبيد المهيري، وعدد من ممثلي الشركاء والأندية والأكاديميات المشاركة.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجو جيتسو، يوسف عبدالله البطران: "بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو واحدة من أقوى بطولات أجندة الموسم الرياضي، وتحظى باهتمام واسع النطاق وتستقطب نخبة من اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية، ومثل هذه البطولات ذات المعايير التنظيمية العالمية تعكس رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا الراسخ بتطوير رياضة الجو جيتسو من خلال تنظيم أقوى البطولات، التي توفر تجربة فريدة للرياضيين والمشجعين على حد سواء".

ونوّه البطران بمعدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة وخصوصاً من فئة الأساتذة، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً منهم توافدوا من خارج الدولة، نظراً لأهمية البطولة التي تمنح الفائزين بالمركز الأول 1000 نقطة تضاف إلى رصيدهم في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP، وهذه النقاط مهمة للغاية لتعزيز رصيدهم بطولة بعد أخرى، وبالتالي تؤهل اللاعبين الأعلى نقاطا وتصنيفا إلى الاستفادة من فرص ومزايا فريدة أبرزها المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.

وأشاد البطران بالأداء المتطور للاعبي ولاعبات فئة الشباب الذين ألهبوا حماس الجماهير، ما يعد مؤشراً قوياً على تحضيراتهم واستعداداتهم الجادة خلال الفترة الماضية.

وأوضح البطران أن تواجد نخبة اللاعبين من حول العالم في البطولة يعود بالعديد من المكاسب على تطور مشهد رياضة الجو جيتسو العالمي الذي تقود مسيرته بنجاح دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، مبيناً أن مشاركة أولئك المحترفين المميزين تسهم في تطوير مهارات الرياضيين، وصقل مواهبهم وتوفير بيئة تنافسية تحفزهم على النمو والارتقاء بمسيرتهم الرياضية".

وقدّم اللاعبون واللاعبات اليوم لمحات فنية رائعة على البساط، واستمتع الجمهور الحاضر في المدرجات بأداءٍ رفيع لفئة الأساتذة أصحاب الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى تألق فئة الشباب الذين أمتعوا الحضور بما يمتلكون من مهارات وتقنيات على البساط.

وتختتم غدا الأحد فعاليات البطولة بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين، بمشاركة واسعة للاعبي الأكاديميات المحلية والدولية.