الامارات | أنشيلوتي: اللعب في برنابيو يساعدنا على "رد الدين" إلى أتلتيكو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد من أهمية مباراة "الديربي" المقررة اليوم الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، مؤكداً أنها "ليست حاسمة" ولكنها "مهمة" لتوجيه ضربة للمنافسة إذا ارتبطت بنتيجة جيدة أمام جيرونا.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب "الليغا" برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق نقطتين فقط على جيرونا الوصيف، وبعشر نقاط كاملة على أتلتيكو مدريد، الثالث بـ47 نقطة بالتساوي مع برشلونة صاحب المركز الرابع.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي: "واجهنا بعضنا بعضاً ثلاث مرات في وقت قصير، واتسمت المباريات بكثير من التنافسية والتكافؤ، مع تقديم عرض رائع. أعتقد أن الوضع سيكون هو نفسه اليوم، مع الأخذ في الاعتبار قيمة الخصم وأهمية المباراة".

وتابع: "من الجيد لنا العودة إلى البرنابيو، ساعدنا دائماً"، مبرزاً أهمية اللعب أمام جماهير الملكي بعد خسارة لقائين هذا الموسم على ملعب متروبوليتانو.

وعن المواجهة، قال أنشيلوتي إنها "ليست حاسمة، ولكنها مهمة. إضافة النقاط في هذا الوقت من الموسم مهمة للغاية، خاصة قبل دوري أبطال أوروبا. لا يمكن أن يكون أفضل مما حققناه في هذه المباريات. علينا الاستفادة من المباراتين المقبلتين على أرضنا لحصد نقاط".

وأضاف أنشيلوتي أنه يتوقع أن تكون مباراة "الديربي" مشابهة لما حدث في المواجهات الأخيرة، أي "قوية وتتسم بالكثير من الضغط"، مشيداً بالمهارات الفردية والتنظيم الجيد للأتلتي.