الامارات | بيان من اتحاد الكرة المغربي حول مستقبل الركراكي مع "أسود الأطلس"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الإثنين تجديد الثقة في وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني الأول رغم الإقصاء من كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في ساحل العاج.

وودع المغرب منافسات كأس الأمم بالخسارة 0-2 من جنوب أفريقيا في دور الستة عشر.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه على الإنترنت "عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس أمم أفريقيا في ساحل العاجل مع المدرب وليد الركراكي الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه البطولة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور الستة عشر.

"الأمر الذي ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورا بالأسف والحسرة".

وأضاف البيان "كما تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا.

"أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المكانة التي تستحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة في مقدمتها تصفيات كأس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات كأس أفريقيا التي تستضيفها البلاد العام المقبل.

"لذلك يجدد الاتحاد الثقة في وليد الركراكي لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة".