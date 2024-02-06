الامارات | إنجلترا تخوض مباراة تاريخية أمام البوسنة قبل يورو 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب الإنجليزي مباراتين وديتين مع نظيريه البوسني والايسلندي في يونيو المقبل ضمن آخر الاستعدادات لكأس أوروبا لكرة القدم التي تحتضنها ألمانيا في 2024، بحسب ما أعلن اتحاد اللعبة المحلي الاثنين.

وسيستضيف ملعب سانت جايمس بارك معقل نادي نيوكاسل يونايتد، المباراة الأولى مع البوسنة في 3 يونيو في أوّل مواجهة تاريخية بين المنتخبين، قبل لقاء ايسلندا على ملعب ويمبلي في السابع من الشهر عينه.

ويلعبا كلا المنتخبين الضيفين في المسار الثاني ضمن الملحق المؤهل إلى البطولة القاريّة، إذ يلتقي المنتخب البوسني نظيره الأوكراني، فيما يلعب الايسلندي مع الإسرائيلي في آذار/مارس المقبل.

وقال غاريث ساوثغيت مدرب "الأسود الثلاثة" عن المواجهتين "نتطلّع إلى الذهاب مع الفريق إلى الشمال الشرقي (لإنكلترا) وإلى مدينة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكرة القدم في هذا البلد".

وأضاف "سيتبع ذلك مناسبة خاصة أخرى في ويمبلي، لنُعطي جمهورنا فرصة توديعنا لآخر مرة قبل توجّهنا إلى ألمانيا لصيف مثيرٍ جديد".

وتنطلق كأس أوروبا بمواجهة بين ألمانيا واسكتلندا في 14 يونيو في ميونيخ.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثالثة إلى جانب سلوفينيا، الدنمارك وصربيا.

وتأهّلت انجلترا إلى البطولة بعد تصدّرها المجموعة الثالثة في التصفيات التي ضمّت إيطاليا الوصيفة، أوكرانيا الثالثة المتأهّلة إلى التصفيات، كما مقدونيا الشمالية ومالطا.