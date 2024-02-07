الامارات | اعتماد وثيقة سلوكيات وأخلاق المشاركات الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية خلال اجتماعه أول من أمس بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة، وحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي نائب رئيس اللجنة أيضاً، رئيس المكتب التنفيذي، وفارس المطوّع الأمين العام للجنة، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، مجموعة من القرارات المهمة، إذ تم اعتماد تسمية رؤساء اللجان الدائمة باللجنة بواقع سبع لجان مختلفة بحسب النظام الأساسي للجنة.

واستهل الحضور الاجتماع بتأكيد أهمية الفترة الحالية التي بدأت في العد التنازلي لانطلاق أهم محفل متعدد الرياضات حين يتنافس أكثر من 10 آلاف رياضي ورياضية من 206 دول خلال النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تُقام في باريس بالفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

تسمية اللجان

واعتمد مجلس إدارة اللجنة تسمية كل من: عبدالعزيز السلمان رئيساً للجنة التخطيط، وناصر التميمي رئيساً للجنة الشؤون الفنية، والدكتور هاشل الطنيجي رئيساً للجنة الطب الرياضي والسلامة، وقيس الظالعي رئيساً للجنة الموارد المالية والتسويق، ونورة السويدي رئيساً للجنة المساواة بين الجنسين، ومنصور بوعصيبة رئيساً للجنة الرياضة والبيئة، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيساً للجنة فض المنازعات الرياضية.

ميزانية 2024

واعتمد المجلس الحساب الختامي لعام 2023، والميزانية التقديرية التشغيلية لعام 2024، وميزانية المشاركات للعام ذاته، والتي تتضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب التي اختتمت بجانجوون الكورية الجنوبية في الأول من شهر فبراير الجاري، وشاركت فيها الدولة للمرة الأولى في تاريخها برياضي ورياضية، ودورة الألعاب الأولمبية بباريس، والنسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للصالات والفنون القتالية التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال سبتمبر المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة في تايلاند خلال نوفمبر المقبل.

وثيقة السلوك

واعتمد المجلس وثيقة سلوكيات وأخلاق المشاركة في البطولات والمناسبات الرياضية، وما تضمنته من التزامات وأحكام وأهداف تتضمن تعزيز ثقافة الأخلاق الرياضية والتعاون والتشاركية بين كل ممثلي الوفود والبعثات الرياضية والرسمية، وترسيخ القيم والأخلاق الرياضية، وتهيئة بيئة رياضية داعمة.

اليوم الرياضي

كما اعتمد المجلس تشكيل فريق عمل النسخة التاسعة من اليوم الرياضي الوطني برئاسة عبدالعزيز السلمان، وذلك لمتابعة كل مستجدات المبادرة المجتمعية التي يتم تنظيمها سنوياً استجابة لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيص يوم تمارس فيه مختلف الأنشطة الرياضية والبدنية والترويجية لجميع فئات المجتمع.

منظومة متكاملة

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أهمية الاستعداد للفترة المقبلة الحافلة بالأحداث، لاسيما أن العام الجاري هو عام الألعاب الأولمبية، الذي يضاعف فيه الرياضيون جهودهم للوصول إلى الجاهزية المنشودة، مشيراً إلى أن العمل الأولمبي منظومة متكاملة يمثّل فيها الرياضي العنصر الأبرز، وعلى ضوء ذلك يتم وضع الأهداف وتحديد الخطط الهادفة إلى تمكينه وصقل قدراته وخبراته والارتقاء بأدائه، ليس على صعيد المنافسات فحسب، بل من خلال بناء شخصيته بما يسهم في تقديم أجيال واعدة رياضياً ومجتمعياً تنافس في كبرى المحافل بثقة واقتدار.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن دولة الإمارات بيئة خصبة ومثالية للتميز والإبداع بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، التي حددت مسارات واضحة للارتقاء بمستويات الرياضيين وصقل تجاربهم وتطوير مهاراتهم، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير، معرباً عن ثقته بتقديم نسخة افتتاحية فريدة من نوعها لدورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تحظى بمتابعة مباشرة ودعم كبير من سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ليس خلال الفترة الحالية فحسب، بل منذ إطلاق سموّه الفكرة في عام 2016 بتخصيص محفل رياضي للشباب الخليجيين للمرة الأولى، بهدف استثمار الطاقات الشابة من أبناء مجلس التعاون وتخصيص المساحة المناسبة لهم لإبراز مواهبهم وتنمية قدراتهم.

راشد بن حميد:

• الرياضي هو العنصر الأبرز في منظومة العمل الأولمبي.