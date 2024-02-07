بعد الرحيل عن ليفربول.. وسائل إعلام تكشف عن شرط كلوب للتراجع عن قراره

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن شرط المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي، للعودة سريعا إلى مجال التدريب بعد رحيله عن "الريدز"، في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وفي وقت سابق، أعلن كلوب الرحيل عن قيادة ليفربول مع نهاية منافسات هذا الموسم، بعد 9 سنوات كاملة قضاها مدربا لبطل إنجلترا وأوروبا الأسبق، وحقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات.

وفي تصريحات عبر حسابات نادي ليفربول المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، أعلن كلوب وقتها أنه يحتاج لفترة من الراحة، وهو ما فسره الكثيرون بابتعاده عن مجال التدريب على مدار الموسم المقبل 2024-2025.

وذكر موقع sport bible الإنجليزي أن "كلوب قد يتراجع عن قراره ويعود للتدريب سريعا في الموسم المقبل بعد رحيله عن ليفربول إذا تلقى عرضا من ناد كبير في أوروبا".

وفي السياق ذاته، قال الصحفي الإسباني جيرارد روميو إن نادي برشلونة "ربما يقدم عرضا من أجل التعاقد مع يورجن كلوب خلال الفترة المقبلة."

وأشار روميرو عبر Anything Liverpool، إلى أن هناك ناديا واحدا فقط قد يشهد عودة كلوب فورا إلى التدريب في الموسم المقبل وهو برشلونة، متابعا: "البارسا هو النادي الوحيد القادر على إقناع كلوب بعدم أخذ إجازة لمدة عام".

وفي وقت سابق، أعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الرحيل عن منصبه هو الآخر مع نهاية منافسات الموسم الحالي، ليصبح المنصب شاغرا أمام إدارة النادي الكتالوني.

وسيحاول برشلونة الاستفادة من رحيل يورجن كلوب عن ليفربول، في سبيل التعاقد معه لتولي منصب المدير الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وستكون هناك بعض الأندية المهتمة بالتعاقد مع كلوب، الذي أنهى الجدل مبكرا وأعلن عدم العودة إلى الدوري الإنجليزي مستقبلا إلا من بوابة ليفربول فقط، ليفتح أمامه أبواب الدوريات الفرنسي والألماني والإسباني والإيطالي.