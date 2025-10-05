طوفان إشبيلية يسحق برشلونة ويحافظ لريال مدريد على قمة الليغا

حرم إشبيلية منافسه برشلونة من فرصة استعادة صدارة الدوري الإسباني بالفوز عليه بنتيجة 4-1 بعد مباراة متقلبة ومفعمة بالمتعة والإثارة اليوم الأحد.

وتجمد رصيد برشلونة عند 19 نقطة في المركز الثاني من 8 جولات، وبفارق نقطتين خلف ريال مدريد متصدر الليغا الذي سيحافظ على المركز الأول قبل التوقف الدولي، بينما أصبح إشبيلية رابعاً وله 13 نقطة.

وسجل أليكسيس سانشيز الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، وأضاف إيزاك روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وقلص ماركوس راشفورد الفارق في الدقيقة 45+7، لكن خوسيه أنخيل كارمونا حسم انتصار أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، ثم اختتم أكور آدمز مهرجان الأهداف في الدقيقة 90+6.

وحصل برشلونة على فرصة إدراك التعادل 2-2، لكن روبرت ليفاندوفسكي أهدر ركلة جزاء.

وهذه الهزيمة الثانية توالياً لبرشلونة، بعد السقوط 2-1 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

مباراة متقلبة من البداية وحتى النهاية بين برشلونة وإشبيلية

فرض إشبيلية سيطرته التامة على الشوط الأول وصنع أكثر من 5 فرص خطيرة، واكتفى بهدفين فقط عن طريق لاعبه السابق سانشيز وروميرو.

وجاء الهدف الأول من ركلة جزاء ضد رونالد أراوخو، فيما جاء الهدف الثاني بواسطة روميرو رغم احتجاج لاعبي برشلونة بداعي المطالبة باحتساب خطأ لمصلحة جول كوندي في منتصف الملعب.

وسجل راشفورد هدفه الأول قبل الاستراحة لينعش آمال برشلونة في العودة بعد تمريرة بيدري.

لكن ليفا أهدر فرصة إدراك التعادل عندما فشل في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 76، حيث سدد الكرة خارج المرمى.

وحاول برشلونة الضغط والتعويض، لكنه تأثر بغياب نجميه لامين يامال ورافينيا بسبب الإصابة، قبل أن يسجل كارمونا هدف الحسم في الدقيقة الأخيرة.

الشرق