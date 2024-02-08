موعد مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض والقنوات الناقلة

نقدم موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال ضد نظيره النصر غريمه التقليدي في كأس موسم الرياض 2024، والقناة الناقلة.

وسيلاقي فريق النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو نظيره الهلال المحترف ضمن صفوفه الصربي الكسندر ميتروفيتش، في كأس موسم الرياض.

موعد مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض

ستقام مباراة الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض 2024، اليوم الخميس، الموافق 8 فبراير 2024.

وستنطلق مباراة الهلال ضد النصر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية على ملعب استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

سيتم نقل مباراة النصر الهلال عبر قناة ssc sports 1، و5 ssc sports، وBEIN Sports المفتوحة.

معلقو مباراة الهلال والنصر اليوم في كأس موسم الرياض

يعلق على مباراة الهلال والنصر كل من عصام الشوالي ومدحت شلبي وعلي سعيد الكعبي.

وكان فريق الهلال قد فاز على نظيره إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

فيما فاز فريق النصر على نظيره إنتر ميامي في الجولة الثانية من منافسات كأس موسم الرياض بنتيجة (6-0).