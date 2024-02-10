ملف الخليج 365.. وفاة والد لاعب الأهلي.. اجتماع الخطيب وكولر.. وضم ألانيا سبور لمهاجم منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الجمعة، أبرزها وفاة والد لاعب الأهلي، وانتقال مهاجم منتخب مصر إلى ألانيا سبور التركي، واجتماع محمود الخطيب مع كولر ووليد سليمان.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الجمعة:

وفاة والد لاعب نادي الأهلي

توفى والد لاعب خط وسط نادي الأهلي ومنتخب مصر، أحمد نبيل كوكا، اليوم الجمعة "9 فبراير 2024".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر وقيادات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

عقد رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، اجتماعا بعد ظهر اليوم الجمعة، حضره كلا من، المدرب مارسيل كولر ومساعده كارلوس بيرينجر، وخالد بيبو مدير الكرة، وخالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة، ووليد سليمان من قطاع الناشئين بجانب بدر رجب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي برنامج إعداد الأهلي لمواجهة بلوزداد الجزائري

يلاقي نادي الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نادي ألانيا سبور التركي يعلن ضم مهاجم منتخب مصر

أعلن نادي ألانيا سبور التركي التعاقد مع المهاجم المصري، أحمد حسن كوكا حتى نهاية الموسم، قادما من بينديك سبور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نجم الأهلي يعود للتدريبات الجماعية استعداد لمباراة شباب بلوزداد

انتظم أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، في التدريبات الجماعية، بالمران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش في الجزيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عموتة: لا أريد الدخول في مقارنات مع محمود الجوهري

أشاد المدير الفني للمنتخب الأردني حسين عموتة، بالمدير الفني الذي سبقه في قيادة منتخب "النشامى" الراحل محمود الجوهري، مؤكداً على رفضه الدخول في مقارنات معه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة في مباراة بيرنلي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، استمرار غياب النجم المصري محمد صلاح، عن مباراة بيرنلي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

عصام الحضري: لا يوجد لي خليفة في الملاعب

أكد عصام الحضري نجم المنتخب المصري السابق ومدرب حراس منتخب سوريا الحالي، أنه منذ اعتزاله كرة القدم لا يوجد له خليفة في الملاعب المصرية حتى الآن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"رينارد كان الخيار الأول".. إيهاب الكومي يكشف سبب الاتجاه إلى المدرب الوطني

كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عبر إذاعة الشباب والرياضة، سبب الاتجاه إلى المدرب الوطني بدلا من الأجنبي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا