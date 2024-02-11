شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يحقق المركز الرابع فى مونديال الأندية أمام فلامنجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 11 فبراير 2023 ، خسر الأهلي من فلامنجو البرازيلي 2-4 فى المباراة التى أقيمت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية، فيما يحصد الأهلي المركز الرابع.

اعتمد مارسيل كولر فى التشكيل الأساسي على خالد عبد الفتاح ومروان عطية وطاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم، على حساب محمد هاني وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود متولي. وبدأ الفريق البرازيلي التسجيل مبكرا في الدقيقة الحادية عشرة من المباراة، بتسديدة من غابرييل باربوسا، عندما حصل على ركلة جزاء بسبب عرقلة علي معلول للاعب فلامنغو. وفي الدقيقة السابعة والثلاثين، تمكن لاعب الأهلي أحمد عبد القادر من تحقيق التعادل، ثم أضاف هدف التقدم الثاني فى الدقيقة 60. واضطر الأهلى لإكمال المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد خالد عبد الفتاح فى الدقيقة التاسعة والستين. وأثر النقص العددي بشكل ملحوظ على الأهلي، فتلقت شباكه الهدف الثاني في الدقيقة 77، ثم هدفا ثالثا في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء مرة أخرى، ثم جاء هدف رابع في الوقت بدل الضائع.

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2، سجله عماد متعب.

وفى العام التالى عاد الشياطين الحمر مجدداً إلى اليابان لكن الدوافع هذه المرة مختلفة والخبرات أكبر، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.

وافتتح الأهلى مشاركته الثانية بفوز أول على أوكلاند سيتى النيوزلاندى بهدفين دون رد سجلهما محمد أبوتريكة وفلافيو، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائى أمام إنتر ناسيونال البرازيلى بنتيجة 1/2، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكى على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بنتيجة 1/2.

وفى 2007 كان الأهلى قريبا من التأهل للمرة الثالثة فى تاريخه، لكنه خسر اللقب القارى أمام النجم الساحلى فى القاهرة، ليعود فى 2008، ويخسر الجولة الأولى أمام باتشيكو المكسيكى بنتيجة 2/4، قبل أن يخسر المارد الأحمر فى المباراة الثانية أمام أدلايد النيوزلاندى 0/1 ليحتل المركز الأخير للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وبعد غياب دام 5 أعوام، ظهر المارد الأحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتى أقيمت فى اليابان ليحقق الأحمر ثانى أفضل ظهور فى مشاركاته الخمس، حيث حصد الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة، بعدما تمكن من الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما اليابانى 1/2، قبل أن يخسر فى مباراة الدور نصف النهائى أمام كورينثيانز البرازيلى 1-0، قبل أن يخسر مجددا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيرى المكسيكى 0/2.

وفى 2013 وعلى الأراضى المغربية، حقق الأهلى المركز الأخير للمرة الثالثة فى تاريخ مشاركاته بالبطولة بعد خسارته فى مباراة الدور ربع النهائى أمام جوانزوا إيفرجراند الصينى بنتيجة 0/2، قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام مونتيرى المكسيكى بنتيجة 1/5.

وفى 2020 وعلى الأراضى القطرية، نجح الأهلى فى تحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على الدحيل القطرى بهدف دون رد ثم خسارته من بايرن ميونخ بهدفين دون رد، ثم فوزه على بالميراس البرازيلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

وفى 2021 حصد فريق الكرة بالنادى الأهلى الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى الإمارات بعدما حقق فوزاً كاسحاً على الهلال السعودى برباعية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما باستاد آل نهيان لتحديد المركز الثالث فى كأس العالم للأندية ، سجل رباعية الأهلى ياسر إبراهيم "هدفين"، أحمد عبد القادر وعمرو السولية، وقدم الأهلى عرضاً رائعاً على مدار الـ90 دقيقة ومنذ بداية المباراة ونجح فى إسقاط الهلال برباعية نظيفة.

وشهدت نسخة كأس العالم للأندية 2022، مشاركة الأهلي للمرة الثالثة تواليًا، وحصل على المركز الرابع بعد فوزه على أوكلاند سيتي بثلاثية، ثم الفوز على سياتل الأمريكي بهدف نظيف، قبل الخسارة 1 - 4 أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي، والخسارة 2 - 4 أمام فلامنجو في مباراة تحديد المركز الثالث.

وفى نسخة 2023 حصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الاخيرة التى أقيمت بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا في السعودية.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.