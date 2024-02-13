طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر لها غد الأربعاء، على أرض ملعب استاد الاسكندرية الرياضى، في الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز .

وضربت الغيابات صفوف الجيش قبل مباراته مع الفريق السكندري، وأثبتت الاشعة التي خضع لها التونسى حسام دقدوق، مدافع طلائع الجيش، إصابته بجزع في الرباط الداخلى للركبة، ليتأكد غيابه عن الفريق قرابة الثلاثة أسابيع، فيما أثبتت الأشعة التي خضع لها عمر السعيد مهاجم طلائع الجيش إصابته بشد بسيط فى العضلة الخلفية .

بينما يستمر غياب الثلاثى أحمد الشيخ وحسن مجدى ومحمد سمير لاعبى الطلائع عن فريقهم فى مباراة الاتحاد المقبلة بسبب الاصابة.

ويحتل الطلائع المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 9.

في المقابل، يخوض زعيم الثغر بقيادة طارق العشري، اللقاء برصيد 18 نقطة يحتل بها في المركز الثالث بجدول المسابقة، ودخل الفريق معسكر مغلق اليوم الثلاثاء، استعداداً للمواجهة .

و تأكد غياب قائد الفريق خالد الغندور، وذلك لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة خلال اللقاء الأخير أمام سيراميكا، ولذلك يغيب لتراكم البطاقات، وكذلك أحمد عيد والذى لازال يعاني من تمزق بالعضلة الخلفية بعد إصابته خلال مباراة سيراميكا الـخيرة، كما تأكد غياب أحمد عادل ميسي، الذي يواصل التدريبات العلاجية بعد إجرائه جراحة عملية «فتاق» بعضلات البطن ،بالاضافة إلى اللاعب رجب عمران.