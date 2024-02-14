موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

وسيلاقي فريق النصر نظيره الفيحاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

سيواجه النصر نظيره الفيحاء مساء غدًا الأربعاء، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

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وستقام مباراة النصر ضد الفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملز.

الناقلة لمباراة النصر ضد الفيحاء في دوري أبطال آسيا

سيتم نقل مباراة النصر ضد الفيحاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا عبر قنوات SSC، وبي إن سبورتس.

وسيغيب عن مباراة النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا غدًا كل من، علي لاجامي وعبدالرحمن غريب و محمد مران ونواف العقيدي”.

تشكيل النصر المتوقع لمباراة الفيحاء في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: نواف بوشل، عبد الإله العمري، إيمريك لابورت، وعزيز بيهيتش.

الوسط الإرتكاز: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري.

خط الوسط المهاجم: إندرسون تاليسكا، سامي النجعي، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.