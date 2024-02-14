إجماع على موعد "triple captain”.. الخبراء يكشفون خطط استخدام خواص فانتازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يكشف خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي خططهم بشأن موعد استخدام خواص الفانتازي، قبل الجولة المزدوجة في الأسبوع 25 (Double Gameweek)، والأندية التي ستغيب عن مباريات الأسبوع 26 (Blank Gameweek).

وقال لي بونفيلد: "أتذكر أنني قلت سأستخدم شريحة "Triple Captain" في وقت لاحق من الموسم عندما يشارك هالاند في جولة مزدوجة "Double Gameweek"، وبالفعل سيخوض مباراتين على أرضه ضد تشيلسي وبرينتفورد، وعاد إلى مستواه، وكذلك عاد كيفن دي بروين لتقديم التمريرات، وستكون أسهل خاصية استخدمها، وسأفعل "Free Hit" للجولة 26، وخاصية "Wild Card" في الأسبوع 30".

وأضاف خبير الفانتازي جياني بوتيس: "في ظل الوضع الحالي، أخطط للعب شريحة الكابتن الثلاثي "Triple Captain" لهالاند هذا الأسبوع، وسأقوم بتفعيل "Wild Card" في الجولة 30 أو 31، ثم "Free Hit" و "Bench Boost" عندما يكون لدينا أسابيع لعب مزدوجة أثناء الجولة التمهيدية".

وواصل خبير الفانتازي نيك هاريس: "أنا أتطلع إلى استخدام شريحة Triple" Captain" مع هالاند هذا الأسبوع، وأميل إلى الاحتفاظ بـ Wildcard لأطول فترة ممكنة ولكن يبدو أن الجولة 31 هي الأمثل، وتفعيل "Free Hit" في الجولة 34، وثم "Bench Boost" في الأسبوع 37".

وأردفت خبير الفانتازي سام بونفيلد: "أخطط حاليًا للعب شريحة Triple" Captain" الخاصة بي في الجولة 25، وبعد ذلك سأقوم بتفعيل Wildcard قبل الجولة 30، ثم تفعيل "Bench Boost" في الأسبوع 37، واستخدام خاصية "Free Hit" في الجولة 34 أو 38".

ومن جانبه قال هاري دانيلز: "أخطط للعب "Triple Captain" في الجولة 25، ولكن بعد ذلك لا أستخدم شريحة أخرى حتى ألعب Wildcard بعد وقت قصير من الجولة 29".

وأوضح خبير الفانتازي براس: "أخطط لتفعيل خاصية "Triple Captain" إذا تخطى هالاند مباراة السيتي في دوري الأبطال، حيث يلاقي تشيلسي وبرينتفورد على أرضه".

وأردف خبير الفانتازي أوتكارش دالميا: "سأستخدم خاصية "Triple Captain" مع هالاند في الجولة 25، حيث لا نعرف ما إذا كان مانشستر سيتي سيحصل على أسبوع لعب مزدوج آخر هذا الموسم، وإذا حدث ذلك فقد يكون متأخرًا في الأسبوع 37، وبحلول ذلك الوقت، قد يتم تحديد اللقب ويكون هناك تناوب بين اللاعبين".

وأتم خبير الفانتازي بن كرابتري: "أخطط لتفعيل خاصية "Triple Captain" مع هالاند في الجولة 25، مع وجود مباراتين على أرضه، من الصعب جدا أن نرفض ذلك".