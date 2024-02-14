مدرب مفاجأة الموسم في الليجا ينفي الشائعات حول رحيله إلى برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مايكل سانشيز المدير الفني لفريق جيرونا الأسباني والذي يعد مفاجأة الموسم الحالي في الدوري الأسباني لكرة القدم انه مستمر مع ناديه في الموسم المقبل على الرغم من خروج عدد من التقارير الصحفية التي رجحت انتقاله لتدريب برشلونة الأسباني مع بداية الموسم المقبل بعد اعلان رحيل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة مع نهاية الموسم الجاري .

وقال مايكل سانشيز في تصريحات اذاعية نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية : انا سعيد مع حيرونا ولا أعتقد أن اي نادي اخر سيقدم لي ما يتم تقديمه لي في حيرونا المدير الرياضي كيكي كارسيل ورئيس النادي دائمي المساندة لي وللاعبين ولا أعتقد أنني سأجد هذه المساندة خارج جيرونا . لدي تعاقد مع جيرونا ولا أعتقد أنني سأترك الفريق ابدا خلال الغترة القادمة .

وأضاف مايكل سانشيز : بالقطع الكل يضعنا في المنافسة على اللقب رغم خسارتنا امام ريال مدريد بثلاثية في سانتياجو بيرنابيو في الجولة السابقة الا أنني اركز حاليا مع الاعبين على الوصول إلى النقطة ٧٥ او ٧٧ حتى نضمن التأهل بشكل رسمي للمشاركة في دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل . وعلى الرغم من هذا فإن الفوز في مواجهتنا المقبلة امام اتلتيك بيلباو سيجعل موقفنا جيد للغاية في المنافسة الحالية على اللقب .

يذكر ان جيرونا حاليا يبتعد عن الرصيد المستهدف بحوالي ١٧ نقطة فقط ويتبقى ١٤ جولة على نهاية الليجا وهو ما يجعل الأمر سهلا على جيرونا وفقا لتصريحات مديره الفني .