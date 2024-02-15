بايرن ميونخ يواصل السقوط ويخسر أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - واصل فريق بايرن ميونخ نتائجه السلبية بعدما تلقى خسارة جديدة أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا.

الشوط الأول

سيطر بايرن ميونخ على وسط الملعب منذ الدقيقة الأولى وحاول الوصول لمرمى فريق العاصمة الإيطالية الذي إعتمد على الدفاع المتكتل لصد الهجمات البافارية المتتالية.

نجح ماوريسيو ساري المدير الفني لاتسيو في أسلوبه بالح من خطورة هجمات الفريق البافاري رغم سيطرته.

وأهدر ليروي ساني اول الفرص الخطيرة في الدقيقة 32 من ركلة حرة مباشرة بعدما مرت كرته بجوار القائم الأيمن.

وكاد جمال موسيالا اخطر لاعبي بايرن في خطف الهدف الاول في الدقيقة 41 بعد جملة تكتيكية مميزة الا أن تسديدته مرت إلى خارج المرمى لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 0-0.

الشوط الثاني

بدأ بايرن ميونخ الشوط الثاني بنفس الطريقة وإستحوذ بشكل كبير على الكرة في وسط الملعب بينما تحسن مردود لاتسيو الهجومي وبدأ في شن هجمات معاكسة خطيرة.

غابت الخطورة تماماً عن محاولات الفريق البافاري الذي عجز عن فك شفرة الدفاع الإيطالي القوي.

ومن هجمة مرتدة ينجح لاتسيو في الحصول على ركلة جزاء بعد تخل قوي من مدافع بايرن ميونخ اوباميكانو الذي تلقى البطاقة الحمراء، ويسجل ايموبيلي هدف التقدم لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 62.

حاول بايرن ميونخ خلال الدقائق المتبقية تعديل الأمور دون جدوى بينما شكلت هجمات لاتسيو المرتدة خطورة كبيرة على الدفاع ابلافاري حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 1-0.