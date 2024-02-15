باريس سان جيرمان يضرب سوسييداد بثنائية في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على ريال سوسييداد بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.

سجل كيليان مبابي هدف التقدم لفريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 58، ثم أضاف برادلي باركولا الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، دانيلو، ماركينيوس، بيرالدو.

الوسط: زائير إيمري، فابيان رويز، فيتينها.

الهجوم: عثمان ديمبلي، كيليان مبابي، باركولا.

بهذا الانتصار يضع فريق باريس سان جيرمان قدمًا في دور الـ8 "ربع النهائي" من دوري الأبطال، وينتظر الفريقان مواجهة الإياب التي ستكون في 5 مارس المقبل على ملعب انويتا في إسبانيا.