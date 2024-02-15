بـ 10 لاعبين.. بايرن ميونخ يسقط أمام لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

سقط الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني أمام نظيره لاتسيو الإيطالي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا.

وخسر فريق بايرن ميونخ أمام نظيره لاتسيو بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “الأولمبيكو”، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

سجل هدف لاتسيو اللاعب تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وشهدت الدقيقة 67 من عمر المباراة طرد لاعب بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو.

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وكان فريق بايرن ميونخ قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي – أوبيميكانو – كيم – جاريرو.

الوسط: كيميتش – جوريتزكا – توماس مولر.

الهجوم: هاري كين – ليروي سانيه – جمال موسيالا.

كما بدأ فريق لاتسيو المباراة بتشكيل مكون من:

ماوريسيو ساري مدرب لاتسيو كالتالي: بروفيديل، ماروسيتش، جيلا، رومانيولي، هيساي، جندوزي، كاتالدي، لويس ألبرتو، إيساكسن، إيموبيلي، فيليبي أندرسون.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الثلاثاء، الموافق الخامس من شهر مارس المقبل، في إسبانيا.