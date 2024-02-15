مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ريال سوسيداد بـ دوري أبطال أوروبا

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي ريال سوسيداد الإسباني، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وتفوق النادي الباريسي، على ريال سوسيداد، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “البارك دي برانس”.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسط حذر من الفريقين.

في الشوط الثاني أحرز المهاجم كيليان مبابي، الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 58، وأضاف برادلي باركولا، الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان عند الدقيقة 70.

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وبدأ باريس سان جيرمان المباراة كالتالي:

دوناروما – حكيمي – ماركينيوس – دانيلو – بيرالدو – فيتينيا – زاير إيمري – فابيان رويز – عثمان ديمبلي – برادلي باركولا – كيليان مبابي.

وجاءت تشكيلة ريال سوسيداد على النحو التالي:

أليخاندرو ريميرو – هماري تراوري – زوبيلديا – لو نورماند – جالان – ميرينو – زوبيميندي – مينديز – كوبو – أندري سيلفا – بارينتشيا.