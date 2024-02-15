موعد مباراة الهلال ضد سباهان في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال السعودي ضد نظيره سباهان الإيراني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره سباهان اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال ضد سباهان في دوري أبطال آسيا

ستقام مباراة الهلال ضد سباهان الإيراني، اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر فبراير الجاري، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

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وستنطلق مباراة الهلال وسباهان في تمام السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب استاد نقش جيهان في أصفهان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد سباهان

سيتم إذاعة تذاع مباراة الزعيم ضد نظيره الإيراني، عبر قنوات SSC بصوت المعلق الرياضي فهد العتيبي.

كما سيتم إذاعة مباراة الهلال وسباهان عبر قناة بي إن سبورت بتعليق عامر الخوذيري.

ويغيب عن صفوف الهلال أمام سباهان 6 لاعبين، وهم، محمد العويس، حبيب الوطيان، متعب المفرج، خاليدو كوليبالي، رينان لودي، ميشيل ديلجادو.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة سباهان الإيراني

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، تمبكتي، سعود عبدالحميد.

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم.

الهجوم: ميتروفيتش.